Интересное 14 апреля 2023, 18:11 Фейк: пчелы гибнут из-за 5G Ученые опровергли слухи о том, что пчелы гибнут из-за 5G Unsplash

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Пользователи соцсетей растиражировали фейк о том, что пчелы гибнут из-за влияния 5G-излучения. «360» выяснил подробности.

Фейк

«Пчелы гибнут из-за вредных излучений (3+2)=5джи. Человек медленно поджаривается», — заявила одна из пользовательниц «Одноклассников».

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Пост сопровождается видео, на котором показано «влияние» такого излучения на насекомых. Ролик снят не в России.

Правда

Слухи о влиянии 5G-излучений на человека и живых существ муссируют давно, с момента начала эксплуатации таких передатчиков связи. О пчелах фейки появились три года назад.

Федеральное управление радиационной защиты Германии изучило десятки различных исследований о влиянии сотовой связи в целом и 5G в частности на насекомых. Специалисты пришли к выводу, что «интенсивность полей, исходящих от передатчиков, недостаточна для того, чтобы вызвать биологически эффективный нагрев живых существ». Для человека 5G-сети тоже не представляют никакой опасности.

Кроме того, специалисты Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения провели оценку безопасности системы 5G и заключили, что инновационная технология не способна нанести вред здоровью. Есть и другие научные работы на эту тему, опровергающие фейки о вреде 5G.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.