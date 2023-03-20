Интересное 20 марта 2023, 12:46 Фейк: в Ставропольском крае продают отравленные духи Сообщения об уроженце Луганска, продающем отравленные духи, назвали фейком Unsplash

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В Сети появились фейки о том, что в Ставропольском крае неизвестный ездит на автомобиле Lada Kalina и продает духи, которые могут быть отравлены. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

В Telegram-каналах утверждают, что по селам Ставропольского края ездит Lada Kalina темного цвета с номером 843. Водитель — якобы уроженец Луганска — продает дешевые духи, которые «могут быть отравленными».

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«Ни в коем случае не вступать с ними в контакт и тем более не нюхать парфюмерию. Химическая диверсия, яд», — заявили авторы постов.

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Правда

Подобные сообщения появлялись в разных регионах России: например, об орудующем парфюмере-отравителе говорили в Комсомольске-на-Амуре, Волгоградской области, Нижнем Новгороде и Курской области. Текст везде почти один и тот же.

Цель таких фейков — попытаться запугать население, создать отрицательный имидж луганчан в России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.