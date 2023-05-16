Интересное 16 мая 2023, 16:01 Фейк: доктор Хильда Этцеворм съела червя с земли Freepik

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В Сети растиражировали ролик, на котором якобы нутрициолог, советник программы Всемирного экономического форума в Давосе «Накорми мир» Хильда Этцеворм ест червя с мокрого асфальта. «360» выяснил правду.

Фейк

Интернет-пользователи обсуждают видео, на котором женщина всасывает губами дождевого червя с мокрого асфальта. Затем перформанс продолжается выражением бурной радости от такого приема «пищи».

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Ролик сопровождается аннотацией о том, что на кадрах — советник программы Всемирного экономического форума в Давосе «Накорми мир» Хильда Этцеворм (Hilda Eatzeworm).

Соцсети

Правда

Найти соответствующее видео, кроме как на сатирических сайтах или в соцсетях, невозможно. Только «Российская газета» писала об этом случае, однако в материале подчеркнули, что, по словам автора, этот ролик — шутка. Видео появилось еще в мае 2021 года.

Утверждения о том, что на кадрах — ученый, советник продовольственной программы ВЭФ Хильда Этцеворм, ложь. Найти женщину с такими именем и фамилией невозможно. Ее нет ни на сайте ВЭФ, ни в соцсетях.

Обратим внимание на фамилию Хильды, в русском языке она получила немецкое звучание Этцеворм, а на английском звучит: Итзевом, что созвучно со «съешь червя». Пишется также, с маскировкой определенного артикля под «ze» — Eatzeworm.

На самом деле, этот ролик — скетч канадского блогера Эрин Кларк. Название ее канала в TikTok можно увидеть в самом видео — @erinn_clarkk (он уже не существует).

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.