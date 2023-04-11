Интересное 11 апреля 2023, 17:06 Фейк: человек, привитый от COVID-19, становится «трансчеловеком» Сообщения о том, что привитый от COVID-19 становится «трансчеловеком», оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что человек, привившийся от коронавирусной инфекции, «становится трансчеловеком». «360» выяснил подробности.

Фейк

Человек, добровольно принявший вакцину от «несуществующего заболевания» COVID-19, утрачивает статус человека с его правами — как природными, так и гражданскими — и превращается в трансчеловека, утверждают в «Одноклассниках». Следовательно, индивид становится медицинским и/или биологическим материалом, который Всемирная организация здравоохранения может использовать по своему усмотрению.

Правда

Это очередная инкарнация фейка, основанного на неверной интерпретации постановления Верховного суда США от 2013 года по делу «Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics, Inc.». Инстанция единогласно отклонила попытки запатентовать человеческие гены, встав на сторону адвокатов, которые говорят, что многомиллиардная индустрия биотехнологий не должна иметь исключительного контроля над генетической информацией, находящейся внутри человеческого тела.

Цель вакцинации — вызвать иммунный ответ на патоген без необходимости проникновения в организм всего вируса SARS-CoV-2. Поэтому мРНК-вакцина «доставляет» в организм лишь его небольшой фрагмент: синтетически разработанную часть мРНК — строительную «инструкцию» для синтеза спайкового белка, «упакованную» в липидную наночастицу, служащую «средством доставки» в клетку. Попав туда, генетический механизм следует «инструкциям» для производства вирусного белка, который затем выделяется на поверхность клетки и стимулирует иммунную систему для выработки ответа на патоген.

Но у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэтому он не может добраться до нашего генома и смешаться с ним. После того как организм вырабатывает антитела, клетка разлагает использованную РНК патогена.

ВОЗ не приобретает никаких прав на вакцинированных людей. Ее деятельность находится в переделах координирования международной политики в области здравоохранения.

Таким образом, информация о том, что человек, добровольно принявший вакцину от коронавируса, теряет статус человека и становится трансчеловеком, недостоверна. Люди не могут быть запатентованы, независимо от того, привиты они или нет. Это доказано решением Верховного суда США от 2013 года. А вакцины от коронавируса не изменяют ДНК людей, что тоже подтвердили научные исследования.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.