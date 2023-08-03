03 августа 2023, 13:32
«ФедералПресс»: желтое пятно на арбузе укажет на его сочность
При выборе арбуза следует обращать внимание на цвет пятна на кожуре. Если оно желтое, то мякоть будет сочной и спелой, сообщил«ФедералПресс».
Лучше всего отдавать предпочтение арбузу с плотной кожурой темно-зеленого цвета. Также можно постучать по нему, чтобы понять степень ее зрелости.
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Отмечается, что специалисты не рекомендуют покупать арбуз в точках вдоль трасс, потому что он хорошо впитывает выхлопные газ машин и другие вредные веществ.
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