Интересное 18 сентября 2023, 16:19 «ФедералПресс»: задержка дыхания и леденец помогут справиться с икотой

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Икота начинется из-за раздражения диафрагмального нерва. Самые действенные способы справиться с ней перечислило «ФедералПресс».

Один из самых распространенных лайфхаков — глубоко и медленно вдыхать и выдыхать, а потом задержать дыхание. Этот способ поможет расслабить диафрагму. Также можно попробовать пить воду мелкими глотками. Еще один вариант — сжать диафрагму под ребрами, чтобы снять спазм.

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Наконец, советуют пососать кусочек льда, леденец или дольку лимона или посидеть несколько минут в позе эмбриона.

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