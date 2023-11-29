29 ноября 2023, 17:00
«ФедералПресс»: во дворе «Никольских рядов» в Петербурге можно закупиться новогодними подарками
Жителям и гостям Петербурга, кто еще не знает, какие места посетить в городе в зимний период, «ФедералПресс»предлагает отправиться в «Никольские ряды». Там можно увидеть не только красиво оформленное пространство, но и закупиться подарками к Новому году.
В свою очередь проект «ХронЭкс» подготовил обширный ряд экскурсий по историческому центру города, некоторые из которых абсолютно бесплатные. Посмотреть расписание можно по ссылке.
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Выставка «Две столицы в современном искусстве», которую проводят в Культурном центре искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского (БИКЦИМ), будет интересна любителям московского нонконформизма и ленинградского андеграунда.
Санкт-Петербург
Новый год
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