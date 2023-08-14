Интересное 14 августа 2023, 17:34 «ФедералПресс»: мед помогает при различных заболеваниях желудка

Читать 360tv в

В день празднования Медового Спаса издание «ФедералПресс» собрало самые неочевидные факты о меде. Этот продукт можно использовать не только для выпечки, но и лечить различные недуги.

Наши предки выяснили, что сладость обладает широким противовоспалительным действием. Ей можно лечить не только болезни желудка, но и кашель. Мед способен убивать инфекцию в организме.

Реклама

Чтобы пчеле собрать 100 граммов меда, ей нужно пролететь около 46 тысяч километров. Для одной чайной ложки меда 12 пчел должны трудиться не менее пяти месяцев.