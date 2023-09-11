Интересное 11 сентября 2023, 18:27 «ФедералПресс»: касторовое масло защитит кожаную обувь от воздействия влаги

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Близится сезон дождей, такая погода может негативно повлиять на состояние кожаной обуви. О том, как за ней правильно ухаживать осенью, сообщил «ФедералПресс».

Отличной защитой от воздействия влаги станет касторовое масло. Его можно нанести на ватный диск, после чего протереть им обувь и оставить впитываться на ночь. Также такой способ хорошо размягчает новую кожаную обувь.

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Если же ботинки промочились насквозь, то в таком случае можно воспользоваться специальными сушилками, которые нагреваются до определенной температуры.