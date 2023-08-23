Интересное 23 августа 2023, 16:30 «ФедералПресс»: избавление от влажности поможет решить проблему неприятного запаха в доме

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Издание «ФедералПресс» выяснило, каким образом можно избавиться от неприятного запаха в жилище, наполнив его ароматами и уютом.

В первую очередь, специалисты рекомендуют устранить влажность. Необходимо уделить внимание полотенцам, коврику в ванной и тряпкам для уборки. Все эти вещи должны быть хорошо просушены. Чтобы не появлялся запах от мусора, его необходимо вовремя выбрасывать, а бочки или ведра — мыть с чистящим средством.

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Домашние ковры и декоративные подушки также нуждаются в чистке. Они делаются из таких материалов, которые быстро впитывают всевозможные запахи. Текстиль можно промыть в стиральной машине, а ковер отнести в химчистку, отметили специалисты.