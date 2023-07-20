20 июля 2023, 23:02
«ФедералПресс»: для содержания дома капибар нужен водоем и 3 килограмма еды ежедневно
Капибары стали новым главным животным интернета, и некоторые даже задумались о покупке экзотического грызуна. Но держать его дома крайне проблематично. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Капибары не входят в список животных, запрещенных к содержанию в России. Однако купить их очень сложно.
Реклама
Даже если это удалось, условия квартиры грызуну не подойдут. Во-первых, капибаре нужно довольно много свободного пространства, потому что взрослые особи вырастают до 1,3 метра и бывают весом до 100 килограммов.
Также необходим теплый дом, потому что грызуны родом из довольно жаркого климата Южной Америки.
Наконец, животному нужен постоянный доступ к воде и компания сородичей. А также достаточное количество корма. В день капибара съедает до трех килограммов корма.
Животные
Реклама
Реклама