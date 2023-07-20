Интересное 20 июля 2023, 23:02 «ФедералПресс»: для содержания дома капибар нужен водоем и 3 килограмма еды ежедневно

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Капибары стали новым главным животным интернета, и некоторые даже задумались о покупке экзотического грызуна. Но держать его дома крайне проблематично. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Капибары не входят в список животных, запрещенных к содержанию в России. Однако купить их очень сложно.

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Даже если это удалось, условия квартиры грызуну не подойдут. Во-первых, капибаре нужно довольно много свободного пространства, потому что взрослые особи вырастают до 1,3 метра и бывают весом до 100 килограммов.

Также необходим теплый дом, потому что грызуны родом из довольно жаркого климата Южной Америки.

Наконец, животному нужен постоянный доступ к воде и компания сородичей. А также достаточное количество корма. В день капибара съедает до трех килограммов корма.

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