24 мая 2023, 16:17
«ФедералПресс»: банкомат вернет карту, если в течение трех минут удерживать клавишу «отмена»
Многие владельцы банковских карт сталкивались с их «зажевыванием» в банкомате. О том, что делать в такой ситуации и как вернуть карту, сообщил «ФедералПресс».
Зачастую банкомат удерживает карту из-за трижды неправильно введенного пароля. Для ее возвращения необязательно писать заявление в банк и ждать три рабочих дня.
Реклама
Отмечается, что банкомат вернет карту, если нажать клавишу «отмена», удерживать ее в течение трех минут и подтвердить операцию.
Реклама
Реклама