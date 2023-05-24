Интересное 24 мая 2023, 16:17 «ФедералПресс»: банкомат вернет карту, если в течение трех минут удерживать клавишу «отмена»

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Многие владельцы банковских карт сталкивались с их «зажевыванием» в банкомате. О том, что делать в такой ситуации и как вернуть карту, сообщил «ФедералПресс».

Зачастую банкомат удерживает карту из-за трижды неправильно введенного пароля. Для ее возвращения необязательно писать заявление в банк и ждать три рабочих дня.

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Отмечается, что банкомат вернет карту, если нажать клавишу «отмена», удерживать ее в течение трех минут и подтвердить операцию.