23 ноября 2023, 18:19
«ФедералПресс»: 23 ноября вспоминают колесование Георгия Победоносца, когда святого пытали на колесе
В четверг, 23 ноября, православные верующие вспоминают колесование Георгия Победоносца, когда святого пытали на колесе по указанию Диоклетиана. В русском православии этот день не распространен, его нет и в богослужебных указаниях, написал «ФедералПресс».
Святому Георгию также посвящены 6 мая, 16 ноября, 9 декабря. Во всем мире, в том числе и в России, можно встретить храмы, названные в честь великомученика. Ему посвящают иконы, изображающие значимые эпизоды из его жития. Его образ можно встретить в геральдике и нумизматике.
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В московском храме Георгия Победоносца на Поклонной горе хранится частица мощей святого.
Православие
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