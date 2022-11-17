Интересное 17 ноября 2022, 23:51 Федеральный центр беспилотных авиасистем откроют в Москве

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Федеральный центр беспилотных авиасистем построят в Москве. Он будет располагаться на территории индустриального парка «Руднево». Такой информацией поделился Мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН.

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Строительство будет проводиться к рамках меморандума о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации. Документ подписали мэр Москвы, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Собянин заявил, что подобный договор поспособствует развитию беспилотного транспорта и авиационных систем.