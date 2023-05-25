Интересное 25 мая 2023, 10:08 Фарфор эпохи Мин нашли на затонувшем корабле XVI века в Южно-Китайском море

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В Южно-китайском море группа археологов обнаружила на затонувшем корабле XVI века фарфор эпохи Мин и сложенные штабелями бревна. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как отметили ученые, эта находка может навести на существенные подсказки о морских торговых маршрутах Великого Шелкового пути, рассказал «Мир 24».

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Два судна находились на глубине 1500 метров. Исследователи планируют продолжать погружения, чтобы собрать реликвии и взять пробы осадка с морского дна.