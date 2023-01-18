Интересное 18 января 2023, 23:05 Лукьяненко рассказал, с чем связана популярность антиутопий в 2022 году Писатель Лукьяненко заявил, что популярность антиутопий связана с их актуальностью

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Популярность антиутопий в 2022 году в России значительно возросла. Такой информацией поделились в Институте развития интернета. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщило ИА НСН.

Лукьяненко пояснил, что популярность подобных произведений была велика еще до последних событий. Сейчас, добавил он, готовится экранизация двоих его романов «Кваzи» (2016 год) и «Семь дней до Меггидо» (2021 год).

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«Наверное, действительно, все это востребовано. Сегодняшнему времени абсолютно созвучен роман „Семь дней до Меггидо“», — заметил писатель.

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