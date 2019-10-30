Фанни Каплан отказали в реабилитации

Материалы дела по покушению на Ленина опубликовали в Сети Подробнее

Ассоциация адвокатов России за права человека обратилась в Генпрокуратуру с предложением о реабилитации Фанни Каплан, осужденной за неудачное покушение на жизнь главы первого советского правительства.

«Материалы архивного дела содержат данные об исполнении 30.08.1918 ею покушения на жизнь В. И. Ленина. Эти умышленные действия нельзя оправдать какими бы то ни было мотивами», — ответило ведомство.

Анархистку Фанни Каплан задержали по подозрению в организации покушения на Ленина, которое произошло 30 августа 1918 года на митинге рабочих на заводе Михельсона. Тогда он получил несколько огнестрельных ранений. При обыске у Каплан обнаружили браунинг.

На четвертый день после покушения женщину расстреляли без суда.

Документы о расследовании этого дела обнародовали в 2018 году. Их опубликовала Президентская библиотека имени Ельцина на своем портале.