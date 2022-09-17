Фанатам рассказали, какие персонажи «Игры престолов» появятся в «Доме дракона» | 360°

Интересное 17 сентября 2022, 00:20 Поделиться Telegram

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Viber Фанатам рассказали, какие персонажи «Игры престолов» появятся в «Доме дракона» Фанаты «Игры престолов» предположили, что Король ночи появится в «Доме дракона» Кинопоиск

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Сериал «Дом дракона» уже успел заработать огромную популярность среди зрителей. Фанаты предположили, что в новых сериях могут появится персонажи, которые ранее фигурировали в «Игре престолов». Teleprogramma.pro разобрала самые популярные теории.

Не исключено, что в новом сериале зрители увидят леди Мелисандру. По сюжету «Игры престолов», Красная женщина живет уже несколько столетий. При этом, по задумке Джорджа Мартина, героиня родилась как раз в период истории, описанной в «Доме дракона».

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Многие зрители надеются увидеть в сериале Короля ночи. В «Игре престолов» этого персонажа в финале сериала убила Арья Старк. Однако в приквеле сериала герой может снова предстать перед зрителями.

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Возможно, в «Доме дракона» появится один из самых необычных персонажей «Игры престолов» — Бринден Риверс, которого зрители запомнили как Трехглазого ворона. Правда, увидеть этого героя в первом сезоне вряд ли выйдет.

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