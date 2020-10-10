Facebook заблокировал рекламу репчатого лука за «излишнюю сексуальность»

Изображение нескольких луковиц в корзинке Facebook посчитал слишком откровенным. На снимке одна луковица была в разрезе, а рядом было небольшое описание сорта и качества продукции. Алгоритм соцсети, увидев это, посчитал, что сексуальность рекламы просто зашкаливает и заблокировал пост.

Речь идет о посте небольшого фермерского хозяйства в канадском Сент-Джонсе, сообщает телекомпания CBS. По словам менеджера компании Джексона Маклина, любой на снимке увидит лук, но не администратор Facebook.

«Чтобы увидеть что-то сексуальное, нужно иметь довольно активное воображение», — говорит менеджер.

Но заблокированной реклама была недолго. После обращения фермеров в техподдержку запись быстро восстановили. В самой компании Facebook объяснили, что в соцсети работает автоматизированный алгоритм, который периодически может ошибаться, пишет CBS.

«Но иногда они не могут отличить луковицу „валла-валла“ от… ну, вы понимаете», — заключил глава отдела коммуникаций Facebook Canada Мэг Синклер.

Однако эта ошибка помогла фермерам за несколько дней продать лука больше, чем за последние пять лет. Рассказал Маклин в интервью «Би-би-си».