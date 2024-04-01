Интересное 01 апреля 2024, 14:09 Эзотерик Мирослава Буш: на судьбу влияет даже состояние жилого помещения

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Эзотерик, экстрасенс и профайлер Мирослава Буш рассказала, что комфорт и чистота в доме способны оказывать влияние на судьбу. Дом — это место, где человек набирается энергии и сил, передала «Вечерняя Москва».

Грязь и бардак являются признаком нищеты. Положительная энергетика, энергетика финансов не может зародиться в том месте, где не заботятся о порядке. Эксперт советует выбросить все лишнее, сломанное и неиспользуемое. Вещи могут быть старыми, но самое главное — они должны быть аккуратными и приносящими пользу. В эзотерике считается, что если человек прячет мусор под мебель, он закрывает глаза на реальные проблемы.

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Комнатные цветущие растения в доме являются символом крепкого здоровья и хорошего самочувствия, добавила Буш.