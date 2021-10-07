Третий Евразийский женский форум состоится очно. При этом на мероприятии будут соблюдаться все требования надзорных органов. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову.

Карелова заявила, что о своем участии в мероприятии заявили более ста стран. При этом наблюдать за мероприятием сможет около миллиона женщин с помощью интернет-площадок.

«Последние дни вносят свои коррективы в планы приезда некоторых участниц в Россию. Некоторые из них будут участвовать в форуме онлайн. При этом общее число стран-участниц не уменьшится», — сказала она.