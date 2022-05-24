Трейлер «Серого человека» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом появился в Сети

Трейлер шпионского триллера «Серый человек» появился в Сети. Ролик представила стриминговая платформа Netflix. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Режиссерами картины выступили братья Руссо, которые получили известность благодаря работе над фильмами «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Крис Эванс. Кроме того, в съемках картины приняли участие Ана де Армас и Билли Боб Торнтон. По сюжету оперативник ЦРУ Корт Джентри выясняет, что его бывший коллега Ллойд Хансен начал на него охоту.

Премьера картины состоится на сервисе Netflix 22 июля.

Ранее студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Новая картина подробно расскажет о мире и главных героях «Тора». Главный герой попытается найти свое место в новой жизни. Его спутниками станут члены команды Стражей Галактики. Премьера картины состоится в июле 2022 года. На данный момент не поступало информации о возможном показе в России.