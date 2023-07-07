Интересное 07 июля 2023, 03:10 «Это детские рисунки». Warner Bros. ответила на скандал вокруг карты в фильме «Барби» Warner Bros.: в карте в фильме «Барби» нет политической подоплеки Кинопоиск

Читать 360tv в

Вызвавшее международный скандал изображение географической карты в фильме «Барби» является имитацией детского рисунка и не имеет отношения к политике. Таким заявлением поделилась киностудия Warner Brothers, сообщил журнал Variety.

«Карта в Барбиленде — это детские рисунки мелками. Эти рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление», — отметили в студии.

Реклама

Директор департамента кино Вьетнама Ви Кьен Тхань заявил, что в фильме «Барби» присутствует девятипунктирная линия — обозначение на карте, которое является требованием Китая в Южно-Китайском море, включающим территории Вьетнама.

После этого на сайтах крупных вьетнамских киносистем удалили афиши фильма «Барби». Позже о возможном запрете объявил совет по кино и телевидению Филиппин.