Мероприятие проходило в подледной реке под ледниковым щитом Восточной Антарктиды, пловец решил обойтись без гидрокостюма.

Температура воздуха в тот день составляла минус 15 градусов по Цельсию, а температура воды — около ноля.

Спортсмен рассказал, что «поднимать руку из воды при броске было очень тяжело — она сразу замерзала, а в воде отогревалась».

«Знаете, я до сих пор не чувствую пальцев ног и вся кожа под бельем очень чувствительна. Цена такого заплыва очень высока», — поделился Пью.

Таким способом спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.

«Я хочу своим поступком вдохновить государства и политиков на решения, которые требуют определенной смелости, — объяснил он.

По слова Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно».

«Я не знаю, когда смогу решиться на такое повторно», — признался пловец.