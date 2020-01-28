«Это было равно прекрасно и равно ужасно». Льюис Пью — о своем заплыве в водах Антарктиды
Мероприятие проходило в подледной реке под ледниковым щитом Восточной Антарктиды, пловец решил обойтись без гидрокостюма.
Температура воздуха в тот день составляла минус 15 градусов по Цельсию, а температура воды — около ноля.
Спортсмен рассказал, что «поднимать руку из воды при броске было очень тяжело — она сразу замерзала, а в воде отогревалась».
«Знаете, я до сих пор не чувствую пальцев ног и вся кожа под бельем очень чувствительна. Цена такого заплыва очень высока», — поделился Пью.
Таким способом спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.
«Я хочу своим поступком вдохновить государства и политиков на решения, которые требуют определенной смелости, — объяснил он.
По слова Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно».
«Я не знаю, когда смогу решиться на такое повторно», — признался пловец.