Этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится на Ямале | 360°

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28 октября 2022, 04:24

Этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится на Ямале

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Региональный этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проведут в центре досуга «Нефтяник». Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление культуры города.

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Организатором фестиваля выступит «Татарская национально-культурная автономия „Дуслык“». Посетителям мероприятия продемонстрируют платки разных народов. Кроме того, состоится конкурс национальных песен, костюмов и еды.

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