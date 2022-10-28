28 октября 2022, 04:24
Этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится на Ямале
Региональный этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проведут в центре досуга «Нефтяник». Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление культуры города.
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Организатором фестиваля выступит «Татарская национально-культурная автономия „Дуслык“». Посетителям мероприятия продемонстрируют платки разных народов. Кроме того, состоится конкурс национальных песен, костюмов и еды.
Фестивали
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