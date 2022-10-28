Региональный этнофестиваль «Платок — символ нации» состоится в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие проведут в центре досуга «Нефтяник». Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на управление культуры города.