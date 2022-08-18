Эстонцы узнали в показанном на «Армии-2022» трофейном броневике свой подарок Украине
На выставке «Армия-2022» показали подаренный Эстонией Украине бронеавтомобиль Mamba
На выставке трофейной технике в Москве эстонцы увидели свой бронеавтомобиль Mamba, который они дарили украинским военным в начале спецоперации РФ.
Как написал эстонский новостной портал Forte Delfi, в начале российской спецоперации Эстония передавала Украине семь бронеавтомобилей Mamba, отметило Ura.ru.
Военнослужащие РФ захватили одну из машин в середине июня в Харьковской области. Украинские боевики бросили спецтехнику. Теперь бронеавтомобиль стал музейным экспонатом и находится в подмосковном парке «Патриот».
На брошенных позициях ВСУ на изюмском направлении российские военнослужащие захватили ручные противотанковые гранатометы, ПТРК Javelin и Carl Gustaf, а также станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства. Минобороны РФ показало видео с трофеями. В основном среди трофеев оружие производства Великобритании, США, Польши, Швеции.
В июне украинские военные также побросали на территории химзавода «Азот» образцы поставленных западными странами вооружений. Обнаруженные трофеи начала осваивать Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).