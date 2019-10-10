Эстония распродаст квартиры по 50 евро. Но вы вряд ли захотите купить их

В городке Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии объявили аукцион по продаже квартир. Начальная стоимость самых дешевых из них составит 50 евро — около 3,6 тысячи рублей.

Проведение торгов назначили на 25 октября. Будут выставлены 39 квартир. Из них шесть можно будет приобрести всего за 50 евро.

Отмечается, что пять «пятидесятиевровых» квартир располагаются в бывшем шахтерском поселке, районе Сомпа, а одна — в историческом центре города, Ярвенской части Кохтла-Ярве, сообщил сайт «Русская планета».

Подобные «щедрые» аукционы в Эстонии — не редкость. Последние торги прошли в июне 2019 года, однако при низких стартовых ценах была выкуплена лишь треть лотов. Как сообщили местные чиновники, некоторые квартиры «кочуют» из аукциона в аукцион, не находя новых хозяев из-за катастрофически ветхого состояния и захламленности.

Главный специалист местного управления по городскому хозяйству Елена Шаронберг рассказала: «Список постоянно пополняется — в муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего попадают после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в наследстве. Завершаются банкротные производства, бывает, что арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров — и квартира тоже выставляется на аукцион».