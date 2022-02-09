Волгоградские рабочие, которые чистили крышу многоэтажки от снега и сосулек, перестарались и обрушили козырек подъезда и водосточные трубы. Момент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Коммунальные службы с помощью подъемного крана поднялись под самую крышу многоэтажного дома и постарались сбить с козырька огромную сосульку. Им это удалось, однако полетевшая вниз огромная тяжелая ледышка зацепила и частично разрушила водосточные трубы. Кроме того, она упала на козырек подъезда, обвалив его.