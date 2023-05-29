Интересное 29 мая 2023, 13:56 Эпидемиолог Тихонова назвала пищевые отходы самым токсичным мусором в квартире

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Последствия процессов гниения и размножения плесневых грибов в пищевых отходах опасны для здоровья человека. О самом токсичном мусоре в квартире рассказала врач-эксперт по эпидемиологии Дарья Тихонова сайту aif.ru.

По словам специалиста, скопление пищевых отходов выделяет микотоксины, которые могут стать причиной развития инфекционных заболеваний. Также в бытовом мусоре быстрее всего размножаются болезнетворные бактерии, пишут "Дни.ру".

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Эпидемиолог посоветовала не хранить в холодильнике испортившиеся продукты и своевременно выбрасывать мусор.