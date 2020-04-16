Эпидемиолог рассказал, могут ли насекомые стать переносчиками коронавируса

По его словам, «насекомые переносят громадные количество арбовирусов», которые передаются от членистоногих к человеку. Он уточнил: «то, что касается коронавируса, сказать сложно».

«Но эволюционный процесс настолько непредсказуемый, что ничего исключать нельзя — со временем ряд аспираторных вирусов может адаптироваться», — объяснил Гинцбург.

Это может быть очень некстати, учитывая приближение летнего сезона, когда активизируются насекомые.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сравнил новую инфекцию «с другими респираторными вирусами, с которыми мы живем всю историю человечества». Он посоветовал не бояться и не «раздувать панику». По его словам, от коронавируса не вымрет популяция, ее представители лишь получат иммунитет.