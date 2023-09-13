Интересное 13 сентября 2023, 16:48 Энтомолог Марьинский: России не грозит нашествие огненных муравьев

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Массовое нашествие колонии красных огненных муравьев наблюдается в Европе. России оно не грозит, сообщил энтомолог Василий Марьинский, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, опасные насекомые могут выжить лишь в теплых климатических зонах, суровая погода в России не позволит им распространиться или размножиться. Ареал обитания муравьев находится в центральных районах Южной Америки.

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Как сообщил «Петербургский дневник», красные огненные муравьи вредят урожаю и выводят из строя технику.