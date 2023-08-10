Интересное 10 августа 2023, 15:48 Энтомолог Евсюнин: осы слетаются на сладкие запахи и не нападают на человека целенаправленно

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Осы жалят людей только в тех случаях, когда чувствуют опасность. Они слетаются на сладкие запахи и не нападают на человека целенаправленно, сообщил энтомолог и методист Тульского экзотариума Алексей Евсюнин «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, в большинстве случаев люди сами провоцируют насекомых, при этом осы могут быть очень агрессивны во время защиты своего гнезда.

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Для того, чтобы избежать укуса осы, следует резко отбежать от нее на несколько метров, чтобы насекомое потеряло ориентир, добавил Евсюнин.