Интересное 20 августа 2023, 17:29 Енот разгромил церковь в США Fox 6 Now: енот пробрался в церковь в США и разгромил ее Unsplash

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Енот стал причиной отмены богослужений в церкви Chosen Generation Outreach Ministry Int’l в городе Милуоки, штата Висконсин. Об этом сообщило издание Fox 6 Now.

Пастор Ингрид Дюрр заметила на видеокамерах, что кто-то проник в церковь еще вечером 17 августа. Она вошла в помещение и начала искать наглеца.

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«Но на стол вскочило животное с огромным хвостом! Потом я уже поняла, что это был енот», — сказала пастор.

Дюрр отметила, что в итоге работникам церкви удалось поймать енота и выпустить на свободу.

«Но он устроил полный беспорядок в церкви, все перевернул и обрушил потолочную плитку. Наверное, искал себе еду. Надеюсь, что не открывал холодильник», — пошутила она.

Также пастор добавила, что видела неподалеку несколько енотов, но не предполагала, что один из них окажется внутри церкви. Богослужения в этот день пришлось отменить.

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