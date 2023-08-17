Интересное 17 августа 2023, 19:36 Енот обворовал отдыхающих на пляже в Краснодарском крае Укравшего еду у отдыхающих на пляже на Кубани сняли на видео Unsplash

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Отдыхающие на одном из пляжей в Краснодарском крае туристы остались без еды, которую взяли с собой, чтобы перекусить на свежем воздухе. Их атаковал енот. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Краснодар край».

Зверь подкрался к людям со спины, быстро схватил пирог в упаковке и ретировался с места преступления.

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В погоню за енотом пускаться никто не стал, вероятно, поэтому он не стал убегать далеко. Прямо на глазах обворованных туристов и других отдыхающих зверек вскрыл упаковку с пирогом и начал есть.

Подписчики канала при этом не сильно сочувствовали потерпевшим.

«Молодец, чтобы ушами не хлопами», «Какой милаха», «А как он лихо вскрыл упаковку», — написали пользователи в комментариях.

Это уже не первый случай подобного налета на пляжах в Краснодарском крае. В начале июля в этом же канале появилось сообщение о еноте, который выманил у туристов в Фанагории всю еду, которую те взяли с собой на пикник. Зверек угостился хлебом, печеньем, курицей и сосисками.

«Дикий, но ручной енот, совсем нас не боялся», — поделился один из отдыхавших.