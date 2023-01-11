Интересное 11 января 2023, 22:34 Енот из Херсона получил российский паспорт Вывезенному из Херсона еноту сделали прививки и выдали паспорта Telegram

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Вывезенный из Херсона енот, попавший под опеку российских десантников, получил сразу несколько паспортов — российский и международный. Об этом сообщил «сам» енот в Telegram-канале «Енот из Херсона», который ведут военные.

«Это, пожалуй, одно из самых важных событий в моей жизни! Крымские ветеринары сделали мне прививку от бешенства и выдали сразу два паспорта — РФ и международный. А вдруг я захочу полететь к своему другу на Самуи», — говорится в сообщении.

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Енот, которого назвали Херси, заключил, что теперь он «полноправный Енот с документами».

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Дату рождения указали символичную — 24.02.2022, фотографию — прикрепили.

За прошедшие два месяца на канал Херси подписались почти 80 тысяч человек. Его хозяева регулярно публикуют фото и видео с рассказами из жизни животного среди военных. Также солдаты показывают многочисленные подарки и открытки с изображением енота, которые им присылают подписчики.