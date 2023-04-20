Интересное 20 апреля 2023, 14:58 Энерготерапевт Носова рассказала, можно ли исцелять людей на расстоянии Энерготерапевт Носова: при удаленной работе с пациентом эффект такой же, как и при очной

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Эксперт в психологии и в работе с энергиями, психолог, энерготерапевт Анастасия Носова в беседе с РИА ФАН рассказала, можно ли исцелять людей на расстоянии и на сколько очный эффект отличается от удаленного.

По словам специалиста, проводить удаленные сеансы может лишь энерготерапевт с высокой концентрацией внимания.

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«Также важно в этот момент очистить голову от посторонних мыслей. В противном случае энергия не поступит туда, куда необходимо, или даже не достигнет адресата», — добавила Носова.

Во время удаленного сеанса терапевт направляет энергию на больной орган или убеждение, которое следует исцелить. Если он с человеком не встречался лично, то может быть использована фотография. Самое важное в процессе — довериться энергии исцеления без привязки к результату, резюмировала Носова.