10 июля 2023, 17:57
Энерготерапевт Александра Ягудина порекомендовала повышать энергию через преодоление страхов
Энерготерапевт Александра Ягудина в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказала, как можно освободиться от страхов, работая со своей энергией.
Специалист объяснила, что энергия, которая запечатана в страхах — это нереализованный потенциал. Перед началом работы со страхами человек должен посмотреть, какую сферу жизни он мечтает улучшить.
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Ягудина привела в пример страх перед змеями. Многие люди, вместо того, чтобы тратить свою энергию на что-то конструктивное, тратят ее беспричинно. Оно порекомендовала начать контактировать со змеями, сходит в террариум и пообщаться с человеком, который многое знает о змеях. Наступит день, когда нужно идти в этот страх. Именно тогда он и исчезнет, добавила энерготерапевт.
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