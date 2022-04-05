Эндокринолог Павлова посоветовала не разогревать брокколи в микроволновке

Для того, чтобы брокколи принесла пользу, ее следует правильно готовить. Таким мнение в своем Telegram-канале поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова, написала «Газета.ru».

Специалист отметила, что этот овощ содержит уникальное вещество — сульфорафан, которое очищает сосуды и уменьшает риск сердечных приступов. Кроме того, брокколи защищает органы ЖКТ от онкологических заболеваний.

Чтобы сохранить ценное вещество в овоще, его нужно промыть и отложить минимум на полчаса.

«Есть данные, что всего одна минута в микроволновке при мощности 800 Вт лишает брокколи сульфорафана. Идеально вообще не готовить, а есть брокколи сырой. Может звучать непривычно, но это всего лишь капуста», — сообщила эндокринолог.

Если в сыром виде есть брокколи совсем невыносимо, то можно обдать соцветия кипятком. В таком случае уровень сульфорафана снизится, но не критично. Брокколи можно есть вместе с редисом или рукколой, заключила специалист.