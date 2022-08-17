Эндокринолог Михалева рассказала, какие продукты влияют на либидо

Врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиника» Оксана Михалева в беседе с Lenta.ru рассказала, какие продукты оказывают существенное влияние на уровень полового влечения.

Эксперт уточнила, что питание влияет на либидо через гормоны. Именно прием определенной еды стимулирует их выработку, написало ИА Nation News.

«Регулярные физические нагрузки и рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, мясом птицы и различными злаками, непременно скажутся на уровне сексуального влечения», — сказала эксперт.

Больше других продуктов половое влечение усиливают цельнозерновые злаки, свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты, постное мясо птицы и полезные масла. Небольшие количества специй, сухого вина и шоколада также могут оказывать влияние на либидо, резюмировала эндокринолог.