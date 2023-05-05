Интересное 05 мая 2023, 15:35 Эндокринолог Калинчев назвал фастфуд и мучное одними из главных источников удовольствия у людей с ожирением

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Основными источниками положительных эмоций и хорошего настроения у людей с избыточным весом становится выпечка и фастфуд. Об этом сообщил эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, для человека с ожирением еда является главной радостью в жизни. Для того, чтобы избавиться от влечения ко вредной пище, необходимо найти альтернативные источники удовольствия.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», в этом помогут увлечение новым хобби и регулярные тренировки.