Эмма Стоун может стать новым Человеком-пауком

Студия Sony планирует снять фильм, в котором роль Человека-паука исполнит женщина. Претенденткой на эту роль сейчас является актриса Эмма Стоун. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на инсайдер MyTimeToShineHello.

Картина «Человек-паук: Нет пути домой» собрала в прокате уже более одного миллиарда долларов. Благодаря такому успеху Sony и Marvel планируют и дальше развивать франшизу о пауке. В будущих фильмах Стоун может исполнить роль Гвен Стейси из дилогии Марка Уэбба.

Героиня Эммы Стоун погибла во втором фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», однако девушка может появиться в одной из параллельных вселенных.