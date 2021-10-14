Элтон Джон попал в топ-10 британских чартов и установил рекорд

Музыкант и композитор Элтон Джон установил рекорд — он попал в топ-10 британских чартов. Его композиции звучат на протяжении шести десятилетий подряд. Об этом написал РЕН ТВ со ссылкой на британскую компанию Official Charts company.

Песня Cold Heart, записанная Элтоном вместе с Дуа Липой, сейчас занимает вторую строчку в хитпараде, но имеет все шансы стать лидером. На первом месте пока находится композиция Shivers Эда Ширана, сообщило ИА НСН.

Пять десятилетий подряд в британские чарты попадали Элвис Пресли, Шер, Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи.