Электросуда начнут ходить по реке Кама | 360°

Интересное 15 октября 2022, 00:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Электросуда начнут ходить по реке Кама Pxhere.com

Читать 360tv в

Власти Пермского края планируют запустить электросуда по Каме и Волге. На данный момент они ведут переговоры с представителями бизнеса. Идею обсудили в ходе всероссийского круизного форума. Об этом сообщило Ura.ru.

Реклама

В регионе также хотят вдвое увеличить количество круизных рейсов, рассказал генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов. Кроме того, базовыми станут три круговых рейса, стартующих в Перми.

0 0 1 0 0 0