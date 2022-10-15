Электросуда начнут ходить по реке Кама | 360°

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15 октября 2022, 00:53

Электросуда начнут ходить по реке Кама

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Власти Пермского края планируют запустить электросуда по Каме и Волге. На данный момент они ведут переговоры с представителями бизнеса. Идею обсудили в ходе всероссийского круизного форума. Об этом сообщило Ura.ru.

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В регионе также хотят вдвое увеличить количество круизных рейсов, рассказал генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов. Кроме того, базовыми станут три круговых рейса, стартующих в Перми.

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