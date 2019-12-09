  • Электрический угорь зажег американскую елку на Рождество

    09 декабря 2019, 10:34

    Ольга Ситникова

    Огни на рождественской елке зажглись благодаря электрическому угрю из океанариума в американском штате Теннесси. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Huffington Post.

    Угорь по кличке Мигель Уотсон помог работникам включить огни. Его аквариум присоединили к рождественской елке. Теперь от каждого разряда Уотсона на елке зажигаются лампочки.

    Угорь может генерировать электричество, когда ищет пищу, волнуется или злится. Рассерженный Мигель включает огни на елке ярче всего.

    У угря есть собственная страница в Twitter.