Электрический угорь зажег американскую елку на Рождество
Огни на рождественской елке зажглись благодаря электрическому угрю из океанариума в американском штате Теннесси. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Huffington Post.
Угорь по кличке Мигель Уотсон помог работникам включить огни. Его аквариум присоединили к рождественской елке. Теперь от каждого разряда Уотсона на елке зажигаются лампочки.
Угорь может генерировать электричество, когда ищет пищу, волнуется или злится. Рассерженный Мигель включает огни на елке ярче всего.
У угря есть собственная страница в Twitter.