Электрический угорь зажег американскую елку на Рождество

Угорь по кличке Мигель Уотсон помог работникам включить огни. Его аквариум присоединили к рождественской елке. Теперь от каждого разряда Уотсона на елке зажигаются лампочки.

Угорь может генерировать электричество, когда ищет пищу, волнуется или злится. Рассерженный Мигель включает огни на елке ярче всего.

У угря есть собственная страница в Twitter.