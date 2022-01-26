Electronic Arts анонсировала сразу три игры по «Звездным войнам»

Компания по производству компьютерных игр Electronic Arts анонсировала выход трех игр по вселенной «Звездных войн». Геймерам представят приключенческий экшен, тактику и шутер.

Все три игры разрабатываются при участии компании Respawn Entertainment. Первым на очереди станет сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. За его разработку отвечает Стиг Асмуссен, который участвовал в создании первой части серии.

Также в Respawn работают над шутером от первого лица от ветерана индустрии Питера Хиршмана — он участвовал в создании Star Wars: The Force Unleashed и Star Wars: Empire at War.

Кроме того, в компании работают на стратегией, она досталась студии Bit Reactor, основанной выходцами из Firaxis. Разработчиками руководит Грег Фертч, выступавший в роли арт-директора перезапуска знаменитого XCOM.

Все три игры находятся на разных стадиях разработки и дата их выпуска пока не объявлена. При этом предполагается, что тактику и шутер придется ждать еще как минимум несколько лет, тогда как Fallen Order 2 должен подоспеть совсем скоро. По слухам, его полноценно покажут в мае с планом выпустить уже в конце 2022 года.