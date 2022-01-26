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    26 января 2022, 00:55

    Electronic Arts анонсировала сразу три игры по «Звездным войнам»

    Алексей Иванчин

    Компания по производству компьютерных игр Electronic Arts анонсировала выход трех игр по вселенной «Звездных войн». Геймерам представят приключенческий экшен, тактику и шутер.

    Все три игры разрабатываются при участии компании Respawn Entertainment. Первым на очереди станет сиквел приключенческого экшена Star Wars Jedi: Fallen Order. За его разработку отвечает Стиг Асмуссен, который участвовал в создании первой части серии.

    Также в Respawn работают над шутером от первого лица от ветерана индустрии Питера Хиршмана — он участвовал в создании Star Wars: The Force Unleashed и Star Wars: Empire at War.

    Кроме того, в компании работают на стратегией, она досталась студии Bit Reactor, основанной выходцами из Firaxis. Разработчиками руководит Грег Фертч, выступавший в роли арт-директора перезапуска знаменитого XCOM.

    Все три игры находятся на разных стадиях разработки и дата их выпуска пока не объявлена. При этом предполагается, что тактику и шутер придется ждать еще как минимум несколько лет, тогда как Fallen Order 2 должен подоспеть совсем скоро. По слухам, его полноценно покажут в мае с планом выпустить уже в конце 2022 года.