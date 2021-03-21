Экстрасенс перешла «общаться» с духами в Skype из-за локдауна

Для медиума из Великобритании коронавирусные ограничения не стали преградой в ее работе. Женщина перешла «беседовать» с духами в Skype. С помощью видеосвязи она также проводит обряды по очищению кармы и изгнанию демонов.

Мэри работала медсестрой, но это занятие показалось ей скучным. После этого она обнаружила у себя экстрасенсорные способности. Как сообщило Daily Star, женщина начала помогать желающим победить нечистые силы.

Пандемия коронавируса и вызванные ею ограничения не стали для Мэри помехой. Теперь по дому клиента она «ходит» с помощью видеокамеры.

Духи, по словам Мэри, слышат ее и по Skype, поскольку они обладают телепатическими способностями. Таким образом, коронавирусные ограничения работу женщины не прекратили, однако по карману все же ударили. Экстрасенсу пришлось снизить стоимость своих услуг. Теперь час «очищения дома» обходится ее клиенту в 45 фунтов стерлингов.

В Новосибирской области женщину обманули экстрасенсы-мошенники. Потерпевшая хотела наладить отношения с сыном. Но ей сказали, что ей и ее близким грозит смертельная опасность и нужно провести ритуалы, чтобы избавиться от нее. В результате женщина перевела 235 тысяч рублей за эти «услуги».