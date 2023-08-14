Интересное 14 августа 2023, 15:13 Экстрасенс Нефертари заявила, что разбитое зеркало говорит о грядущих трудностях

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Разбитое зеркало может свидетельствовать о приближении трудностей. Таким мнением поделилась экстрасенс Анна Нефертари. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист рассказала, что зеркало способно сохранять в себе энергию. Человек, посмотревший в зеркало, впитывает негатив из него. Иногда они не выдерживают напряжения и лопаются. Нефертари заявила, что такое событие может говорить о грядущих трудностях, передало Ura.ru.

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«Если дома постоянные скандалы, негативная атмосфера, то и удивляться нечего, если в один момент зеркало без механических повреждений разлетается на мелкие кусочки», — объяснила она.