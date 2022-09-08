Экстрасенс Миронова рассказала, о чем говорят ночные кошмары | 360°

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Экстрасенс Миронова рассказала, о чем говорят ночные кошмары

Экстрасенс Миронова заявила, что ночные кошмары являются предупреждающими знаками

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Ночные кошмары снятся людям в качестве предупреждения. Экстрасенс Дарья Миронова растолковала самые популярные сюжеты. Об этом сообщил Life.

По словам экстрасенса, если человеку снится кошмар, это значит, что психика пытается предупредить его о чем-то. Подобные сны являются отражением волнений.

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Миронова рассказала, что если во сне вы видите, как у вас выпадают зубы, то это может говорить о скорой болезни кого-то из родственников. Кошки и змеи в кошмарах говорят о наличии недоброжелателей. В ближайшие дни вам стоит вести себя как можно более осторожно.

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Женщина в видениях является знаком перемен в жизни. Если же вам явился образ реальной знакомой, то вы можете встретиться с ней в ближайшее время.

При этом мужчина во сне говорит о грядущей прибыли, успехе, благополучии и карьерном росте. А если человек снится с четверга на пятницу, то, возможно, в будущем он станет вашим супругом.

Беременность также счастливый знак. Она говорит о прибыли, а также может предупреждать о скором становлении родителем в ближайшее время.

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