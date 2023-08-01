Интересное 01 августа 2023, 22:58 Экстрасенс Миронова посоветовала осторожно относиться к финансам из-за суперлуния

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Август начался с «осетрового» суперлуния. Такое космическое явление может серьезно влиять на человеческие жизни. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, от каких действий лучше отказаться в ближайшее время, сообщила «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в этот период важно аккуратно относиться к своим финансам. В противном случае есть риск оказаться без средств, написал «МИР24».

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Также лучше отказаться от процедур, связанных со здоровьем. Стоит отказаться от лазерной коррекции, операций и уколов, передало Utro.ru.