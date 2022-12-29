Интересное 29 декабря 2022, 19:14 Экстрасенс Кузнецова рассказала, как встретить год Водяного кролика Сухоцветы принесут благополучие и семейное счастье в новом году piqsels

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Наступающий Новый год станет годом синего или черного Водяного кролика. О том, как привлечь в свой дом семейное счастье и финансовое благополучие в следующем году, рассказала финалистка шестнадцатой «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова в беседе с РИА ФАН.

По словам ясновидящей, в канун Нового года необходимо провести генеральную уборку в доме — кролик является очень чистоплотным животным. Наполнить дом счастьем помогут сухоцветы, которыми экстрасенс порекомендовала украсить помещение.

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Для денежного благополучия на новогодний стол можно поставить статуэтку кролика, который держит в лапах морковку.

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Кузнецова подчеркнула, что при украшении квартиры ни в коем случае нельзя использовать чучела зайцев либо же кроликов.